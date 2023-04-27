İHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi su deposu mevkiinde meydana gelen olayda, stadyum istikametinden Nefes Park istikametine seyreden Murat Ü. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki itfaiyenin su aldığı hidranta çarptı.
Kazada sürücü Murat Ü. ve araçtaki Zülbiye Ü. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Su yola aktı
Öte yandan yangın musluğunun patlaması sebebiyle yol göle döndü. İ
hbar üzerine olay yerine gelen TESKİ görevlileri, suyu keserek arızaya müdahale etti.
Kaza anı ise anbean kameraya yansıdı.