Çorlu’da yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı Koşarak yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Kaza, güvenlik kamerasına yansırken, çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA

Henüz 14 yaşında olan bir çocuk, bugün ölümle burun buruna geldi…

Korkutan kazanın adresi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesiydi.

Yola fırladı

Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinden, Bülent Ecevit Bulvarı istikametine seyreden Ş.A. idaresindeki 06 CUC 267 plakalı otomobil, koşarak yoldan geçen 14 yaşındaki M.A.S. isimli çocuğa çarptı.

Kaza sonrası yere savrulan 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Neyse ki durumu iyi...

Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

M.A.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü konuştu

Kazayla ilgili konuşan otomobil sürücüsü Ş.A., “Ben yolumda seyrederken, çocuk birdenbire yola çıktı. Sonra onu fark edince frene bastım, araba çarpınca da sırtüstü yere düştüğünü fark edip yardımına gittim.” dedi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.