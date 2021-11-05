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    Çorlu’da huzur operasyonu: 13 gözaltı

    "Günaydın" adı verilen operasyonda 700 kişilik emniyet ekibi 17 ayrı adreste arama yaptı. Ruhsatsız silah ve uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 05.11.2021 - 11:06
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    Çorlu’da huzur operasyonu: 13 gözaltı

    Tekirdağ İl ve Çorlu İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphelilere yönelik sabah saatlerinde huzur operasyonu düzenledi.

    Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak’ın katıldığı, Özel Harekat polislerinin de destek verdiği, 300 personelin yer aldığı operasyonda, önceden belirlenen 17 adreste arama yapıldı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Polis kapalı olan bahçe kapılarını açmak için duvar üzerinden atladı.

    Aramalarda 1 çalıntı motosiklet, 3 ruhsatsız tabanca, halıya sarılı 1 av tüfeği ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

    Operasyonda, 3 araç trafikten menedilirken, 15 araca da 48 bin TL ceza kesildi.

    13 GÖZALTI

    Evlerde arama yapılırken Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri de sokaklarda devriye gezdi. Gözaltına alınan 13 şüpheli ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

     

     

     


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    Çorlu’da huzur operasyonu: 13 gözaltı #5

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