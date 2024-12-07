Çorum'da tartıştığı şahsı bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Çorum'da Ulukavak Mahallesi Damat Şükrü 3. Sokak'ta F.Y. alacak verecek meselesini konuşmak için Ayhan Doğan'ın iş yerine gitti.
İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
KAÇTI
Yanındaki bıçakla Ayhan Doğan'ı ağır yaralayan F.Y., olay yerinden kaçtı.
Bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yaşananları anlatan F.Y., teslim olmak istediğini belirtti.
HAYATINI KAYBETTİ
Adrese giden sağlık ekipleri, Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Doğan'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Cinayet zanlısı F.Y. ise gittiği köyde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Y. Çorum Adliyesi'ne sevk edildi.
Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.
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