Çoruh Nehri'nde kaybolan kamyon şoförü 110 kişilik ekip ile aranıyor Nehre uçması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan kamyon şoförü Zübeyir Topal’ı 110 kişilik ekip arıyor.

DHA

Artvin'in Çoruh Nehri'ne, kontrolden çıkan bir kamyon devrildi.

İhbarla, bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ulaştığı kamyonun sürücüsü Zübeyir Topal (41) ise bulunamadı.

Nehirde akıntıya kapılıp kaybolduğu belirlenen sürücü için dün başlatılan arama kurtarma çalışmalarına bugün de devam edildi.

Şoförü 110 kişilik bir ekip arıyor

Debisi yüksek nehirde, su içi arama için Hopa Deniz Polisi, UMKE ve AFAD'ın yanı sıra Artvin ve Erzurum İl Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Gönüllülerin de yer aldığı yaklaşık 110 kişilik arama kurtarma ekip çalışmalarında, kayıp sürücüye şu ana kadar ulaşılamadı.