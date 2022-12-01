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    Çorum polisinden kaçak sigara operasyonu

    Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.
    • 01.12.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 17:58
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    Çorum polisinden kaçak sigara operasyonu

    Çorum'da, yasa dışı yollarla tütün mamulü ve makaron satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde yapılan çalışmalar sonucunda 2 şahsın kaçak sigara üreterek sattığı bilgisine ulaşıldı.

    37 bin 400 makaron ele geçirildi

    Şüphelilerin depo olarak kullandığı ev ve araçlarında yapılan aramada 37 bin 400 adet kaçak makaron sigara, 7 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara üretim makinesi ile 1 adet sigara üretiminde kullanılan hava kompresörü ele geçirildi.

    Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı

    Polis ekipleri kaçak sigara ile diğer malzemelere el koyarken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

    Çorum polisinden kaçak sigara operasyonu #1

    Çorum polisinden kaçak sigara operasyonu #2


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