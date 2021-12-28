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    Çorum'da 1500 yıllık yüzüğü satmaya çalıştı

    Roma dönemine ait 1500 yıllık olduğu tahmin edilen altın yüzüğü satmaya çalışan şüpheliyi, alıcı kılığına giren jandarma ekipleri suçüstü yakaladı.
    • İHA
    • 28.12.2021 - 09:44
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 10:11
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    Çorum'da 1500 yıllık yüzüğü satmaya çalıştı

    Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sungurlu ilçesinde bir kişinin Roma dönemine ait tarihi eser satmaya çalıştığı yönünde aldığı istihbarat üzerine harekete geçti.

    Adli makamlardan alınan iznin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

    1500 YILLIK YÜZÜK

    Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri, satıcıyı suçüstü yakaladı.

    Şüphelinin evinde yapılan aramada, Roma dönemine ait 1500 yıllık olduğu tahmin edilen altın yüzük ele geçirildi.

    Çorum da 1500 yıllık yüzüğü satmaya çalıştı #1

    MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

    Ele geçirilen yüzük incelenmek üzere Çorum Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

    Çorum da 1500 yıllık yüzüğü satmaya çalıştı #2

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