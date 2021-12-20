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Çorum'da 162 litre sahte rakı ve 5 litre şarap ele geçirildi

Çorum'da 162 litre sahte rakı ve 5 litre şarap ele geçirildi

Çorum'da polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 162 litre el yapımı rakı ve 5 litre şarap ile bin adet kaçak makaron ele geçirildi.