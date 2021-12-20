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- Çorum'da 162 litre sahte rakı ve 5 litre şarap ele geçirildi
Çorum'da 162 litre sahte rakı ve 5 litre şarap ele geçirildi
Çorum'da polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 162 litre el yapımı rakı ve 5 litre şarap ile bin adet kaçak makaron ele geçirildi.
- İHA
- 20.12.2021 - 18:46
Çorum'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki şahsın ikametlerinde el yapımı kaçak alkollü içki ürettikleri tespit edildi.
162 LİTRE RAKI VE 5 LİTRE ŞARAP BULUNDU
Düzenlenen operasyonda şüpheli şahısların ev ve araçlarında yapılan aramada 162 litre el yapımı rakı, 5 litre el yapımı şarap, 2 adet viski aroması, 1 adet anason aroması ile bin adet doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Operasyonda ele geçirilen kaçak içki ve makaronlara el konulurken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.