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    Çorum'da 162 litre sahte rakı ve 5 litre şarap ele geçirildi

    Çorum'da polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 162 litre el yapımı rakı ve 5 litre şarap ile bin adet kaçak makaron ele geçirildi.
    • İHA
    • 20.12.2021 - 18:46
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    Çorum'da 162 litre sahte rakı ve 5 litre şarap ele geçirildi

    Çorum'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki şahsın ikametlerinde el yapımı kaçak alkollü içki ürettikleri tespit edildi.

    162 LİTRE RAKI VE 5 LİTRE ŞARAP BULUNDU

    Düzenlenen operasyonda şüpheli şahısların ev ve araçlarında yapılan aramada 162 litre el yapımı rakı, 5 litre el yapımı şarap, 2 adet viski aroması, 1 adet anason aroması ile bin adet doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi.

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Operasyonda ele geçirilen kaçak içki ve makaronlara el konulurken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

    Çorum da 162 litre sahte rakı ve 5 litre şarap ele geçirildi #1

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