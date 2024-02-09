Çorum'da 17 yaşındaki genç sokakta yürürken bıçaklı saldırıya uğradı Çorum'da yolda yürürken kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

İHA

Çorum merkez Yavruturna Mahallesi'nde 17 yaşındaki M.Y., sokakta yürürken kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.Y., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırgan aranıyor

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri bıçakla yaralama olayını gerçekleştiren kişi hakkında çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)