AA

Çorum'da Cemil Can A. (18) ile kız arkadaşı B.Y. (16) arasında, Kadeş Barış Meydanı'nda tartışma çıktı.

KIZ ARKADAŞI BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine B.Y, bıçakla Cemil Can A'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ, HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı genç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli B.Y. ise polis ekiplerince ifade işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Fatih Yıldırım
Editör