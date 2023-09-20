Çorum'da 2 aylık bebek balkondan düştü: Annesi gözaltında Buğlem bebek 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşmesi sonucunda hayatını kaybetti. Olay sonrası ifadesine başvurulan ve psikolojik tedavi gördüğü bilinen anne, çelişkili cümleleri sonrasında gözaltına alındı.

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DHA

Çorum'da akılalmaz bir olay yaşandı.

Ulukavak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 aylık Buğlem E. bebek, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan aşağı düştü.

Minik Buğlem'in düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minik bebek hayatını kaybetti

Kafatasında kırıklar olan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen bebek, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Annesi gözaltına alındı

Olay sonrası polis, anne Eda Nur E.'nin ifadesine başvurdu.

Eda Nur E.'nin psikolojik tedavi gördüğü, ilaç kullandığı ve çelişkili ifade vermesi sonrası gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)