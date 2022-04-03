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    Çorum'da 2 ayrı orman yangını

    Kargı ve Osmancık ilçelerinde çıkan orman yangınlarında 11 hektar alan zarar görürken, yangınların kontrol altına alındığı öğrenildi.
    • DHA
    • 03.04.2022 - 15:08
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    Çorum'da 2 ayrı orman yangını

    Çorum'un Kargı ilçesi Hacıhamza ile Avşar köyü yakınlarında akşam saatlerinde yakılan anız ateşi, ormana sıçradı.

    İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ve Kargı Belediyesi ekipleri, yangını sabah saatlerinde kontrol altına aldı.

    11 HEKTARLIK ALAN ZARARA UĞRADI

    Osmancık ilçesine bağlı Tepeyolaltı köyü yakınlarındaki ormanda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında da 1 hektarlık zarar gördü.

    YANGINLAR KONTROL ALTINDA

    Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının sürdürdüğü öğrenildi.

    Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, her iki bölgede çıkan yangınlarda toplam 11 hektarın zarar gördüğünü belirterek yangınların kontrol altına alındığını söyledi.

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