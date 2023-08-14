Çorum’da 2 çocuk hırsızlık yaparken yakalandı Bir iş yerine hırsızlık yapmak amacıyla giren yaşları iki çocuk, suçüstü yakalandı. Yaşları 14 ve 8 olan kardeşlerin, çok sayıda suç kaydı çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Çorum’un Farabi Caddesi’nde, dün gece hareketli dakikalar yaşandı. Cadde üzerinde devriye atan çarşı mahalle bekçileri, bir iş yerinin camının açık olduğunu fark etti. Bekçiler, suçüstü yakaladı Bekçiler, hemen içeriyi fenerle kontrol etti. Bu sırada yaşları 14 ile 8 olan F.A. ve B.A., hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan suçluların kardeş oldukları öğrenildi. İkisinin de dosyası kabarık... Küçük hırsızların, daha önce de birçok suça karıştıkları, emniyette suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.