Çorum'da 2 çocuk tartışma sırasında bıçakla yaralandı Çorum'da çocuklar arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışmada 2 çocuk bıçakla yaralandı.

AA

Çorum'da çocuklar arasında çıkan kavgada kan aktı.

Alınan bilgiye göre E.F.Y. (17) ve M.A. (16), A.A. (18) ve K.Ç. (16) ile Gülabibey Mahallesi Hicret Cami arkasındaki parkta tartıştı.

Kavgaya dönüşen tartışmada E.F.Y. ve M.A. bıçak darbeleriyle yaralandı.

Hastaneye kaldırıldılar

Yaralı halde olay yerinden uzaklaşarak evlerine giden iki çocuğun ailelerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuklar sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki çocuğu bıçakla yaraladıkları iddia edilen A.A. ile K.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.