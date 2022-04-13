Çorum’da 2 kişinin öldüğü kavganın nedeni: Ceviz dikme yeri

Komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölen yaşlı adam ile gelini toprağa verilirken, kavganın arazi anlaşmazlığı ve ceviz dikme yeri tartışmasından çıktığı belirtildi.

Çorum’un Beyoğlan köyünde dün husumetli komşular Kaçmaz ile Filiz aileleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Ahmet Filiz, Yusuf Kaçmaz'a (71) tüfekle ateş etti.

Geliniyle birlikte can verdi

Saçmaların isabet ettiği Yusuf Kaçmaz ile gelini Hanım Kaçmaz (56), olay yerinde hayatını kaybetti.

Zeynep Kaçmaz ve Sedat Kaçmaz silahla, Filiz ailesinin 3 ferdi ise darp sonucu yaralandı.

5 şüpheli gözaltına alındı

Kavgaya karışan, silahı kullandığı iddia edilen Ahmet Filiz’in de aralarında yer aldığı 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kavga nedeni ceviz yeri

DHA'nın haberine göre; komşu aileler arasında arazi anlaşmazlığı kaynaklı husumet olduğu, olay günü de ceviz dikme yeri meselesinden kavga ettikleri ortaya çıktı.

Yusuf Kaçmaz ile gelini Hanım Kaçmaz, Beyoğlan köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Yaralıların durumu iyi

Jandarmadaki sorguları tamamlamam 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Bu arada İskilip Atıf Hoca Devlet ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.