Çorum’da 342 sentetik ecza hapı ele geçirildi: 3 gözaltı

İHA
Ülke genelinde uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Çorum’da uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin yapıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine harekete geçildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 342 adet sentetik ecza hapı, 4,72 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış