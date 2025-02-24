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Çorum’da 342 sentetik ecza hapı ele geçirildi: 3 gözaltı

Çorum’da 342 sentetik ecza hapı ele geçirildi: 3 gözaltı Kent merkezine bağlı bir mahallede, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 342 sentetik ecza hapı ve 4,72 gram kubar esrar ele geçirildi.