Çorum’da 342 sentetik ecza hapı ele geçirildi: 3 gözaltı
İHA

Ülke genelinde uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Çorum’da uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin yapıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine harekete geçildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 342 adet sentetik ecza hapı, 4,72 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Dilan Kılıç
Editor