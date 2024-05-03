Çorum'da 6 araç zincirleme kaza yaptı: 4 yaralı

AA
Çorum-Ankara kara yolu Scania Kavşağı'nda 1 kamyon, 1 minibüs ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda Çorum istikametine ulaşım bir müddet kontrollü sağlandı.
Trafik normale döndü
Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış