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Çorum'da 6 araç zincirleme kaza yaptı: 4 yaralı

Çorum'da 6 araç zincirleme kaza yaptı: 4 yaralı Kent merkezinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.