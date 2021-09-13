Evinin önünde arkadaşları ile kaykay süren 8 yaşındaki E.T.’ye, sahipli olduğu öğrenilen pitbull cinsi köpek saldırdı. Çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yaşanan anlar, kameraya yansıdı.

Çorum’un merkez ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde, evinin önünde arkadaşları ile kaykay süren 8 yaşındaki E.T.’ye, sahipli olduğu öğrenilen pitbull cinsi köpek saldırdı.

Çocuk, çevredeki vatandaşların yardımı ile köpekten kurtarıldı.

KOŞARAK EVE GİTTİ

2 kişi köpeği uzaklaştırırken, 8 yaşındaki E.T. koşarak eve gitti.

Yaşanan anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çorum’da, 8 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı VİDEO



BACAĞINDAN, KARNINDAN VE YÜZÜNDEN ISIRILDI

Köpeğin saldırısı ile bacağından, karnından ve yüzünden ısırılarak yaralanan E.T., Hiti Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.