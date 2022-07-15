Akrabası ile tartışma yaşayan yaşlı adam, daha sonrasında akrabasının dükkanına tüfekle kurşun yağdırdı. Yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmazken o anlar kayıt altına alındı.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi Belediye İş Merkezi'nde yaşlı bir şahıs, akrabası ile tartışma yaşadı.

Sinirlerine hakim olamayan şahıs, daha sonrasında akrabasının iş yerine gitti ve evinden getirdiği tüfek ile akrabasına 3 kez ateş etti.

Şahıs sakinleştirildi

Yaşanan olayı çevredekilerin duyması ile yaşlı adamın elindeki tüfek alındı ve adam sakinleştirildi.

Çorum'da akrabasının dükkanını tüfekle kurşunladı





Ölen olmadı

Öte yandan iş yerinin camları kırılılırken ölen ya da yaralanan kişi olmadı.

Polisler şahsı gözaltına aldı

Daha sonrasında vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; gelen polisler, şahsı gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



