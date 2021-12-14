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Çorum’da altın kaplama sandığın sırrı araştırılıyor

Çorum’da altın kaplama sandığın sırrı araştırılıyor

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen altın kaplama sandıkla birlikte 1 adet altın sikke para ve bıçak ele geçirildi.