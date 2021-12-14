- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Çorum’da altın kaplama sandığın sırrı araştırılıyor
Çorum’da altın kaplama sandığın sırrı araştırılıyor
Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen altın kaplama sandıkla birlikte 1 adet altın sikke para ve bıçak ele geçirildi.
- DHA
- 14.12.2021 - 18:15
Çorum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin aracında bulunan tarihi eseri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.
TARİHİ SANDIK ELE GEÇİRİLDİ
KOM ekiplerinin şüpheli araca dün düzenledikleri operasyonda; altın kaplama sandık ile 1 adet altın sikke para ve bıçak ele geçirildi.
ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM
Şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
ARAŞTIRILIYOR
Çorum Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen tarihi eser olduğu değerlendirilen sandığın hangi döneme ait olduğu araştırılıyor.