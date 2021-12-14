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    Çorum’da altın kaplama sandığın sırrı araştırılıyor

    Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen altın kaplama sandıkla birlikte 1 adet altın sikke para ve bıçak ele geçirildi.
    • DHA
    • 14.12.2021 - 18:15
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    Çorum’da altın kaplama sandığın sırrı araştırılıyor

    Çorum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin aracında bulunan tarihi eseri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

    TARİHİ SANDIK ELE GEÇİRİLDİ

    KOM ekiplerinin şüpheli araca dün düzenledikleri operasyonda; altın kaplama sandık ile 1 adet altın sikke para ve bıçak ele geçirildi.

    ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

    Şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

    ARAŞTIRILIYOR

    Çorum Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen tarihi eser olduğu değerlendirilen sandığın hangi döneme ait olduğu araştırılıyor.

    Çorum’da altın kaplama sandığın sırrı araştırılıyor #1

    Çorum’da altın kaplama sandığın sırrı araştırılıyor #2

    Çorum’da altın kaplama sandığın sırrı araştırılıyor #3

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