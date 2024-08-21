Çorum'da anız yangını ormana sıçradı: 20 hektarlık alan yandı

İHA
Çorum'da merkeze bağlı Düdüklük köyünde yaşayan 79 yaşındaki S.D., tarlasındaki anızları yaktı.
Rüzgarın da etkisiyle alevler, tarlanın kenarında bulunan ormanlık alana sıçradı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 2 arazöz, 1 yangın müdahale aracı, 1 su ikmal aracı 20 orman söndürme müdahale personeli ile jandarma ekipleri sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alındı.
Alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.
20 HEKTARLIK ALAN YANDI
Yangında meşe ve ardıç ağacından oluşan yaklaşık 20 hektarlık alan zarar gördü.
S.O. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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