Çorum'da arkadaşlar arasındaki kavgada kan aktı: 2 ağır yaralı Çorum'da arkadaşlar arasında meydana gelen silahlı kavgada ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Çorum merkez Buharevler Mahallesi'nde sokak üzerine aynı otomobil ile gelen V.C.D., M.A. ve B.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ç. yanında bulundurduğu tabanca ile V.C.D.'yi ve M.A.'yı yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Silah seslerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Durumları ağır

Yaralı M.A. kendi imkanlarıyla geldiği hastanede ameliyata alınırken V.C.D. ise olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Silahla yaralama olayını gerçekleştiren B.Ç. hakkında yakalama çalışmaları sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)