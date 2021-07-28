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    Çorum’da, arkadaşların kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

    Bir restoranda birlikte alkol alan Hüseyin K. ile E.T. arasında, restoran çıkışı bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Hüseyin K., bir cam parçası ile saldırdığı E.T.’yi boynundan yaraladı.
    • İHA
    • 28.07.2021 - 16:45
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 16:55
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    Çorum’da, arkadaşların kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

    Çorum’da Bahabey Caddesi Özdoğanlar Kavşağı'nda bir restoranda birlikte alkol alan Hüseyin K. (34) ile E.T. (41) , mekan çıkışında tartışmaya başladı.

    Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek kısa süre içinde kavgaya dönüştü.

    E.T., eline geçirdiği bir cam kırığı ile Hüseyin K.’yı boynundan yaraladı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hüseyin K,. ambulanla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak acil ameliyata alındı.

    Çorum’da, arkadaşların kavgası kanlı bitti: 1 yaralı #1

    İTİRAF ETTİ

    E.T. olayın ardında polise giderek, arkadaşını kendisinin yaraladığını itiraf etti.

    E.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Çorum’da, arkadaşların kavgası kanlı bitti: 1 yaralı VİDEO

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