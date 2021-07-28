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Çorum’da, arkadaşların kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Çorum’da, arkadaşların kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Bir restoranda birlikte alkol alan Hüseyin K. ile E.T. arasında, restoran çıkışı bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Hüseyin K., bir cam parçası ile saldırdığı E.T.’yi boynundan yaraladı.