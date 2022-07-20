Çorum'da ayrıldığı nikahlı eşinin aracına bomba düzeneği yerleştirdi

Birlikte yaşadığı nikahlı eşinden ayrılan şahsın otomobile yerleştirdiği bomba düzeneği ekipler tarafından imha edildi.

Çorum'da dini nikahlı çift, birlikte yaşadıktan bir süre sonra yollarını ayırdı.

56 yaşındaki Hatun Demir, park halindeki aracına binmek isterken otomobilinin altına düzenek yerleştirildiğini fark etti.

Demir'in durumu polis ekiplerine bildirmesiyle olay yerine trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

Fünye ile patlatıldı

Yapılan incelemelerde, otomobile bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bölgedekileri uzaklaştırdı.

Bomba imha ekipleri tarafından, bomba düzeneği güvenli alana alınarak fünye ile patlatıldı ve bomba düzeneğinin üzerinde pil ve bazı parça ile aparatlar bulundu.





2 ayrı suçtan 23'er yıl hapis cezası istendi

Olayın ardından Hatun Demir'in şikayeti ile geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İddialar üzerine Demir'in birlikte yaşadığı 45 yaşındaki nikahlı eşi Kadir Karadağ ile yardım ettiği öne sürülen Şükrü Gül için 2 ayrı suçtan 23'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Çorum'da ayrıldığı kadının otomobile bomba düzeneği yerleştirdi VİDEO



İddianame kabul edildi

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler hakkında, soruşturmanın tamamlanmasının ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından 23'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame, 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Misina telinin kopması sonucu patlama yaşanmadı

İddianame ile birlikte olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Kapsamlı olay yeri inceleme tutanağı ile kriminal inceleme raporuna göre iddianamede; düzeneğin patlayıcı özelliği taşıdığı ve öldürmeye elverişli el yapımı olduğu kaydedildi. Boru tipli, basınç ve parça tesirli bomba düzeneğinin aracın hareketine duyarlı tasarlandığı belirtildi.

Bomba düzeneğine bağlı misina telinin kopması sonucu ise patlamanın yaşanmadığı bildirildi. İddianamede; düzeneğin aracın şoför mahallinin altına yerleştirildiği, ancak misinanın kopmasıyla pil bloğu ile teması sağlayacak iletkenin harekete geçememesi sonucu eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı da kaydedildi.

"Temin etmem mümkün değil"

Hakkında ayrıca 'tehdit', 'yaralama', huzur ve sükunu bozma' suçlarından da birçok kaydı bulunan Kadir Karadağ'ın, savcılık savunmasında "Beni Hatun Demir'in oğlu telefonla aradı ve araca bomba konulmuş olduğunu söyledi. Benim bu bombayla herhangi bir şekilde alakam yoktur. Benim bunu temin etmem mümkün değildir. Bombayı kesinlikle ben koymadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." dediği öğrenildi.

"Kadir'e yardım etmedim"

Suçlamaları kabul etmeyen Şükrü Gül de "Kesinlikle araca bomba yerleştirmedim, bomba yapmadım, Kadir'e de herhangi bir şekilde yardım etmedim. İnternet üzerinden veya herhangi bir yerden bomba yapımında kullanılabilecek bir malzeme satın almadım." diyerek kendini savundu.

"Beni arayarak tehditte bulundu"

DHA'nın aktarımına göre; müşteki sıfatıyla ifade veren Hatun Demir ise "Daha öncelerde de Kadir Karadağ, aracıma takip cihazı taktırdığından şüphelendim. Hemen polisi aradım. Ekipler geldikten sonra cismin, bomba olduğunu öğrendim. Bu cismi aracıma Kadir Karadağ'ın yerleştirdiğini düşünmekteyim. Çünkü şahıs en son yakın zamanda beni arayarak, tehditte bulundu." ifadelerinde kullandı.













