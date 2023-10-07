Çorum'da baba ve oğlunun dehşet saçtığı anlar Sungurlu ilçesinde bir iş yerine gelen baba-oğul dehşet saçtı. Sopayla darp edilen iş yeri sahibi daha sonra bıçaklanırken yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Çorum'un Sungurlu ilçesinde dehşet dolu anlar yaşandı. Baba ve oğul E.Y. ve V.Y., aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan Alparslan T.'nin iş yerine gitti. Önce darbetti sonra bıçakladı İkili burada Alparslan T.'ye saldırmaya başladı. Baba ve oğlu darbettiği Alparslan T.'yi bıçakladı. Yaşanan dehşet anları, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alparslan T., ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne, buradan da Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati durumu kritik Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Alparslan T.'nin kolunun kopma noktasına geldiği ve kafasına aldığı darbeler nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)