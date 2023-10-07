İHA
Çorum'un Sungurlu ilçesinde dehşet dolu anlar yaşandı.
Baba ve oğul E.Y. ve V.Y., aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan Alparslan T.'nin iş yerine gitti.
Önce darbetti sonra bıçakladı
İkili burada Alparslan T.'ye saldırmaya başladı. Baba ve oğlu darbettiği Alparslan T.'yi bıçakladı.
Yaşanan dehşet anları, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alparslan T., ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne, buradan da Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayati durumu kritik
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Alparslan T.'nin kolunun kopma noktasına geldiği ve kafasına aldığı darbeler nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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