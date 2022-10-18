Çorum’da baldız katiline ağırlaştırılmış müebbet

27 yaşındaki baldızını tabancayla 10 el ateş ederek öldüren sanık, ‘kasten öldürme’ suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Çorum’da yaşayan Özgecan Özkan, annesi Y.T. ve kız kardeşi Ezgi Taşkıran (27) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah Özkan’da (34) kalan çocuğunu almaya gitti.

Emrah Özkan ile Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 19'uncu Sokak’ta karşılaştığı eşi, kayınvalidesi ve baldızı arasında tartışma çıktı.

10 el ateş etti

Bu sırada Ezgi Taşkıran, annesinden cep telefonundaki Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basmasını istedi.

Emrah Özkan da belinden çıkardığı tabanca ile Ezgi Taşkıran'a 10 el ateş etti.

Eşini de döven zanlı, otomobiline binerek kaçtı.

Hastanede can verdi

Çağrılan ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ezgi Taşkıran, kurtarılamadı.

Ezgi Taşkıran için Hacı Bektaş-i Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi bahçesinde tören düzenlendi.

1,5 ay sonra düğünü olacaktı

Törenin ardından Taşkıran'ın cenazesi, Kadıderesi köyünde toprağa verildi.

Nişanlı olan Taşkıran'ın, olaydan 1,5 ay sonra düğün yapmayı planladığı belirtildi.

Ezgi’yi katleden Emrah Özkan ise tutuklandı.

Adliyeye çelik yelekle getirildi

Özkan hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan hazırlanan iddianame, Çorum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.

Cumhuriyet savcısı, ilk duruşmada mütalaa vererek sanığın ‘kasten öldürme’ suçu işlediğini belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Bugün 2'nci kez hakim karşısına çıkan Özkan, adliyeye çelik yelek giydirilerek getirildi.

Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra taraf avukatları ve Ezgi’nin yakınları katılırken, polis hem adliye içinde hem de dışında geniş güvenlik önlemi aldı.

“Sürekli onlar beni aradı tahrik etti”

Mahkemede son sözü sorulan Emrah Özkan, “Ben bu durumda olmaktan mutlu değilim. Erkekliğim, babalığım, insanlığım hakkında etmedik laf bırakmadılar. Sürekli onlar beni aradı tahrik etti. Anlaşmalı boşanmada dahi mahkemeye bile gelmediler. Benim de hayallerim vardı. Doğmamış çocuklarım için yıldız kaysa ben dilek tutardım. Benim kurulu bir düzenim vardı. Ben başarılı bir insandım, Ezgi’nin dikbaşlılığı, eşimin laf söz dinlememesi nedeniyle olaylar bu duruma getirildi. Çok üzgünüm, böyle olmasını istemezdim.” dedi.

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldı

DHA'da yer alan habere göre mahkeme heyeti, Emrah Özkan'a ‘kasten öldürme’ suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

Ezgi Taşkıran'ın avukatı Semra Akyüz, mahkeme sonrası yaptığı açıklamada, “Ezgi Taşkıran Zavar’ı öldürmekle yargılanan Emrah Taşkıran, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karşı tarafın haksızlıklarına rağmen, suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına rağmen mahkeme buna kanaat etmemiş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiştir. Kadın cinayetlerinin önüne geçilecektir. Bu son olsun diyoruz. Bir daha da olmasın istiyoruz.” diye konuştu.