Çorum'da balık tutmaya giden bir grup genç, gölde ceset buldu

Baraj gölünde bulunan erkek cesedinin 21 ay önce kaybolan genç çocuğa ait olduğu belirlendi.

Çorum'da bulunan Çomar Baraj Gölü'ne balık tutmak için giden bir grup genç gölde cesetle karşılaştı.

Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekipler sevk edildi.

AİLEYE HABER VERİLDİ

Çıkarılan cesedin kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cesedin, 29 Aralık 2019'da evinden gezmek için çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mücahit Bolat'a ait olduğu düşünülerek ailesine haber verildi.

DNA TESTİ YAPILDI

Anne ve babasının Adli Tıp Kurumu'na gelmesinin üzerine kıyafetlerden oğullarına ait olabileceği ihtimali ile DNA testi yapıldı.

Sonuçların 15 gün sonra çıkmasıyla cesedin Mücahit Bolat'a ait olduğu belirlendi.

Cenazeyi teslim alan aile oğullarını toprağa verdi.

























