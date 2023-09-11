Çorum'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Çorum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de ağır yaralandı.

DHA

Çorum'da daha önce aralarında husumet bulunan Muhammet B. ile Hüseyin Ö. ve Bünyamin Ö. arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet B., Hüseyin Ö. ve Bünyamin Ö.'yü vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Hastanede can verdi

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Hüseyin Ö., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer yaralı Bünyamin Ö.'nün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren Muhammet B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)