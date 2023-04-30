Çorum'da bir kişi bıçaklı kavgada yaralandı Ara sokakta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA

Çorum'da Gazi Caddesi'nde 19 yaşındaki A.K.S., M.A. ve F.M. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada A.K.S, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldı

Polis olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.