Çorum'da bir kişi bıçaklı kavgada yaralandı
AA

Çorum'da Gazi Caddesi'nde 19 yaşındaki A.K.S., M.A. ve F.M. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada A.K.S, vücuduna aldığı darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldı

Polis olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum'da bir kişi bıçaklı kavgada yaralandı
Çorum'da bir kişi bıçaklı kavgada yaralandı