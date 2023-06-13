Çorum'da bir kişi tartıştığı abisini vurdu Çorum'da tartıştığı kardeşi tarafından bacaklarından vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı.

İHA

Çorum merkez Kale Mahallesi'nde 65 yaşındaki Süleyman A. ile kardeşi Selahattin A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Selahattin A., yanında bulundurduğu tabanca ile abisi Süleyman A.'ya ateş etti.

Bacaklarına mermi isabet eden Süleyman A. yaralandı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Süleyman A., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerin çalışması sonucu abisini vuran Selahattin A., olayda kullandığı tabanca ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.