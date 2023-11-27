Çorum'da bir kişi tartıştığı şahıslar tarafından vuruldu

İHA
Çorum merkez Ulukavak Mahallesi'nde M.K.Ö. ile kimliği belirsiz kişiler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişiler üzerlerinde bulundurduğu tabanca ile M.K.Ö.'yü bacağından vurarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Silah seslerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.K.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüpheliler yakalandı
Silahla yaralama olayına karışan şahıslar polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti silahla yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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