Çorum'da bir kişi tartıştığı şahsı bacağından vurdu Çorum'da bir kişi, tartıştığı şahsı aracından aldığı silahla bacağından vurarak yaraladı.

İHA

Çorum'da M.Y. ile F.K. cadde üzerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., aracından aldığı tabanca ile F.K.'yibacağından vurarak olay yerinden uzaklaştı.

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı F.K., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli yakalandı

Silahla yaralama olayına karışan M.Y. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)