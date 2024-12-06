Çorum'da Ulukavak Mahallesi Damat Şükrü 3. Sokak'ta dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddialara göre, F.Y., alacak verecek meselesini konuşmak için Ayhan Doğan'ın iş yerine gitti ve burada ikili arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
BIÇAKLA YARALAYIP, TESLİM OLMAK İSTEDİ
Yanındaki bıçakla Ayhan Doğan'ı ağır yaralayan F.Y., olay yerinden uzaklaştı.
Bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yaşananları anlatan F.Y., teslim olmak istediğini belirtti.
Adrese giden sağlık ekipleri, Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Doğan'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Cinayet zanlısı F.Y. ise gittiği köyde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Y. adliyeye sevk edildi.
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