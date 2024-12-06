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Çorum'da bir kişinin öldüğü borç kavgasında zanlı 'Ben yaptım' diyerek teslim oldu

Çorum'da bir kişinin öldüğü borç kavgasında zanlı 'Ben yaptım' diyerek teslim oldu Alacak verecek meselesi yüzünden gittiği iş yerinde Ayhan Doğan'ı bıçakla ağır yaralayarak ölümüne yol açan zanlı, daha sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yaşananları anlatıp, teslim olmak istediğini bildirdi.