Çorum'da bir kişiyi zorla alıkoyup darbeden 4 zanlı tutuklandı Ankara’dan zorla araca bindirip Çorum’a getirdikleri kişiyi darbeden 4 şüpheli, gözaltına alındı. Sorgularının ardından 4 şahıs tutuklanırken, dayak yiyen kişi, kendisini almaya gelen ailesiyle birlikte başkente döndü.

AA

Yaşları 20 ile 31 arasında değişen 4 şahıs, Ankara’nın Çankaya ilçesi Dikmen semtine gitti.

Dikmen'de 32 yaşındaki L.B.’yi zorla araçlarına bindiren 4 şahıs, Çorum'un Kalehisar köyüne getirdi.

2 gün alıkonuldu, dayak yedi

Buradaki bir evde iki gün alıkonulan ve darbedilen L.B, bir fırsatını bulup kaçarak köy muhtarının evine sığındı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4'ü de tutuklandı

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan L.B, tedavisinin ardından Çorum'a gelen ailesiyle Ankara'ya döndü.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.E. (26), B.G. (28), S.B. (31) ve Ç.B. (20) ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.