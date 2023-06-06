Çorum'da bombacı eski sevgili ve ona yardım kişinin cezası belli oldu Bir süre birlikte yaşayıp ayrıldığı kadının otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştirdiği suçlamasıyla tutuklanan zanlı ve ona yardım ettiği öne sürülen kişi, yargılandıkları davada 14 yıl 7’şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA

Akıllara durgunluk veren olay, 7 Ocak 2022’de Çorum’un Ulukavak Mahallesi Sakarya 3'üncü Sokak'ta yaşandı…

Park halindeki 19 AAB 163 plakalı otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştirildiğini fark eden 56 yaşındaki Hatun Demir, polise bildirdi.

İhbarla bölgeye trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

Bomba fünye ile imha edildi

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bölgedekileri uzaklaştırdı.

Bomba imha uzmanlarınca düzenek güvenli alana alınarak, fünye ile patlatıldı.

Patlama sırasında 3 araçta hasar oluştu.

Hatun Demir'in birlikte yaşayıp ayrıldığı Kadir Karadağ (45), bomba düzeneğini otomobile yerleştirdiği Şükrü Gül (46) de ona yardım ettiği suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklandı.

Karar duruşması

Kadir Karadağ ile Şükrü Gül hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından 23'er yıla kadar hapis istemiyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Önceki duruşmada esas hakkında mütalaasını veren savcı, bomba düzeneğine bağlı misinanın kopmasıyla pil bloku ve teması sağlayacak iletkenin de harekete geçmemesi nedeniyle patlamanın yaşanmadığı, olayın teşebbüs aşamasında kaldığı ve bu nedenle sanıkların ‘bomba koymak suretiyle kasten öldürme suçuna teşebbüs etmek’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Karar duruşmasına tutuklu sanıkların yanı sıra taraf avukatları ve Hatun Demir katıldı.

"O bombayı ben yapmadım"

Son kez savuma yapan Kadir Karadağ, şöyle konuştu:

Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Elektronik kelepçe varken bile Hatun ile ilişkimiz devam ediyordu. Hatun’un arabasında bomba bulunmasından 4 gün önce şikayetinden vazgeçme dilekçesi verdi. Benim Hatun’u öldürmeyi gerektirecek bir husumetim olmadı. O bombayı da ben yapmadım, ben arabaya yerleştirmedim veya bir başkasına yerleştirtmedim. Masumum, beratimi istiyorum.

"Aracın altına bombayı kim yerleştirdi, hiçbir fikrim yok"

Diğer tutuklu sanık Şükrü Gül ise “Söz konusu bombayı ben yapmadım, kimin yaptığını bilmiyorum. Aracın altına bombayı kim yerleştirdi, hiçbir fikrim de yok. Hatun Demir’i öldürmeye yönelik bir kastım yok, beratimi istiyorum.” diye konuştu.

14 yıl 7'şer ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, her iki sanık için 'öldürmeye teşebbüs'ten 10 yıl 10‘ar ay ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma' suçundan da Kadir Karadağ’a 3 yıl 9 ay hapis ve 40 bin TL adli para cezası, Şükrü Gül’e 3 yıl 9 ay hapis ve 20 bin TL adli para cezası verdi.