Çorum'da boşandığı eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı Tartıştığı eski eşini cadde ortasında 16 bıçak darbesiyle öldüren katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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AA

Çorum'da merkez Gazi Caddesi'nde A.D., caddede karşılaştığı eski eşi Z.G. ile tartışmaya başladı.

A.D., yanındaki bıçakla Z.G.’yi bıçakladı.

Polise teslim edildi

Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın bir mağazaya sığınırken, A.D. ise vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Z.G., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybetti

Z.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan A.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Tutuklandı

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Toprağa verildi

Öte yandan eski eşinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Zehra G'nin cenazesi, Akşemseddin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.

Otopside, Zehra G'nin vücudunda 16 bıçak darbesi bulunduğu belirlendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)