Çorum’da çalınan motosikletine 14 yıl sonra kavuştu

Bir dönerciye ait olduğu öğrenilen çalıntı motosiklet polis ekipleri tarafından 14 yıl sonra bulunarak sahibine teslim edildi.

2006 yılında Çorum’un Çepni Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde dönercilik yapan Cemal Çınar’a ait paket serviste kullanılan 3 adet motosiklet, belirli aralıklarla olarak çalındı.

Motosikletlerden bir tanesini trafikten çektiren Çınar, diğer iki motosiklet ile ilgili bugüne kadar hiçbir müracaatta bulunmadı.

14 YIL SONRA GİDİP ÇALINTI İHBARINDA BULUNDU

Çınar’ın 14 yıl sonra Bahçelievler Polis Amirliğine giderek çalıntı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen Bahçelievler Polis Amirliği ekipleri gece saatlerinde Zafer Caddesi üzerinde bulunan Salı Pazarı’nda motosikleti kilitlenerek park edilmiş halde buldu.

Olay yeri ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kendisine teslim edilen fakat kilitli olduğu için binemeyen Çınar, motosikleti kaldırarak elinde götürmek zorunda kaldı.

AYNI PLAKA İLE KULLANILDI

Öte yandan 2006 yılında cadde üzerinden çalınan motosikletin 14 yıl boyunca aynı plaka ile kullanıldığı ortaya çıktı.

Ayrıca çalınan motosikletin başkaları tarafından çalmasın diye çelik halatla kilitlediği görüldü.