Çorum'da çalınan oto kazalı şekilde çalındığı yere geri getirildi
İHA

Çorum'da bir garip hırsızlık vakası yaşandı.

Kale Mahallesi Mahmut Tunaboylu Sokak'ta N.G.'ye ait 19 ABP 645 plakalı otomobil sabah saatlerinde husumetli olduğu kişi tarafından sokak üzerinden çalındı.

Çalındığı yere geri bıraktılar

Daha sonra aracı çalarak olay yerinden ayrılan şahıs otomobil ile yaparak saatler sonra çaldığı yere geri bıraktı.

Araç sahibinin ihbarı üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi.

Soruşturma sürüyor

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken olayla ilgili başlatılan sürüyor.

Çorum'da çalınan oto kazalı şekilde çalındığı yere geri getirildi