Çorum'da çalınan oto kazalı şekilde çalındığı yere geri getirildi

İHA
Çorum'da bir garip hırsızlık vakası yaşandı.
Kale Mahallesi Mahmut Tunaboylu Sokak'ta N.G.'ye ait 19 ABP 645 plakalı otomobil sabah saatlerinde husumetli olduğu kişi tarafından sokak üzerinden çalındı.
Çalındığı yere geri bıraktılar
Daha sonra aracı çalarak olay yerinden ayrılan şahıs otomobil ile kaza yaparak saatler sonra çaldığı yere geri bıraktı.
Araç sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Soruşturma sürüyor
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.