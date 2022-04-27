Çorum'da cami önünde dilenenlere operasyon

Zabıta ekiplerince yapılan denetimde, camilerin önünde dilendiği tespit edilen 3'ü yabancı uyruklu 6 dilenci yakalandı.

Çorum'da vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para dilenen kişiler zabıta ekiplerini harekete geçirdi.

Bu kapsamda ekipler, cami önlerindeki şüpheliler için teravih namazı sonrası operasyon düzenledi.

6 dilenci yakalandı

Sivil ve mobil ekipler tarafından cami önleri, cadde ve sokaklarda düzenlenen operasyonlarda 3'ü yabancı uyruklu 6 dilenci yakalandı. Yakalanan dilenciler haklarında işlem yapılmak üzere Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü.

Burada yapılan aramalarda dilencilerin çantalarında ve üzerlerinde bulunan paralara el konulurken, dilenciler Kabahatler Kanunu'na göre haklarında tutanak tutulduktan sonra serbest bırakıldı.





Göz açtırılmayacak

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen operasyonda yaklaşan Kadir Gecesi ve bayram arifesi öncesinde vatandaşların dini duygularını istimar eden kişilere göz açtırılmayacağı kaydedildi.

"İnsanların dini duygularını istismar ediyorlar"

Zabıta Müdürü Burhan Şahin yaptığı açıklamada, "Gece-gündüz demeden çalışarak halkın manevi duygularını istismar eden kişilere göz açtırmadıklarını belirterek, mübarek Ramazan ayında vatandaşların manevi duygularını istismar eden kişilere yönelik cami önlerinde, caddelerde ve sokaklarda dilenen şahıslara yönelik çalışma yaparak, önlemeye çalışıyoruz. Bunlar ne kadar çok kazanırlarsa dilenciliği o kadar meslek haline getiriyorlar. Biz bunları bertaraf etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın halkımızın huzur ve refahını bozan bu kişilere göz açtırmıyoruz."

"Şehir dışından dilenmek için gelenler var"

İHA'ya açıklamalarda bulunan Şahin, "Gündüz saatlerinde Çankırı, Boyabat, Merzifon ve Kırıkkale'den kentimize dilenmek için gelen insanlar var. Gece saatlerinde de Çorum'daki insanlar dinlenmek için sokağa çıkıyorlar. Dilencilik yapanlara yönelik çalışmalarımız Ramazan'dan önce olduğu gibi Ramazan boyunca da, Ramazan'dan sonra da devam edecek. Bunları sürekli kontrol altında tutacağız." diye konuştu.