Çorum'da camiden çıkanlar kurşunların hedefi oldu: 2'si kadın 6 yaralı Çorum İskilip'te teravih namazı sonrası camiden çıkanlara ateş açıldı. Aralarında köy muhtarının da bulunduğu 2’si kadın 6 kişi yaralandı.

İHA

Çorum'un İskilip ilçesinde sıcak dakikalar yaşandı.

İlçeye bağlı Yukarıörenseki Köyü'nde yaşayan Yalçın G. teravih namazı sonrası camiden çıkanların bulunduğu alana tüfekle ateş açtı.

Açılan ateş sonucu vücutlarına saçmalar isabet eden köy muhtarı Osman K. ve oğlu Sinan K., Raşit Ç., Seyit A.Y., Fikriye G. ve Satı G. yaralandı.

Bayat ve İskilip Devlet Hastaneleri'ne kaldırılan yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.