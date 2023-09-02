Çorum'da can pazarı! Kazada 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı Bayat ilçesinde otomobillerin birbirine girmesi sonucunda 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Çorum'un Bayat ilçesinde ilerleyen İdris Y. kontrolündeki otomobil kontrolden çıktı.

Otomobil su deposu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak karşı yönden gelmekte olan Serdar B. yönetimindeki 14 BF 163 plakalı otomobile çarptı.

1 kişi hayatını kaybetti

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 14 BF 163 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Elif Bekçi olay yerinde hayatını kaybederken sürücüler ile her iki araçta bulunan Rüzgar B., Kıymet B., Yağız B., Esra Y., Emre Y. ve Ayşe Y. yaralandı.

8 yaralı hastaneye kaldırıldı

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.