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    Çorum'da çarpışan otomobillerden biri markete girdi

    Başka bir araca çarpıp markete giren otomobil sürücüsü yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 22.09.2020 - 15:34
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    Çorum'da çarpışan otomobillerden biri markete girdi

    Çorum'un Ulukavak Mahallesi'ne bağlı Söğütlü Evler Caddesi'nde, Onur Ç.'nin kullandığı 43 FK 402 plakalı otomobil, Ümit G. idaresindeki 19 ABS 768 plakalı otomobil ile çarpıştı.

    Otomobil, yol kenarındaki marketin alüminyum çerçevelerini kırıp, içeriye daldı.

    1 YARALI

    Sürücü Onur Ç. yaralanırken, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Onur Ç., sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çolak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan Onur Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Markette de maddi hasar oluşurken, kazı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Çorum'da çarpışan otomobillerden biri markete girdi

    Çorum da çarpışan otomobillerden biri markete girdi #1

    Çorum da çarpışan otomobillerden biri markete girdi #2

    Çorum da çarpışan otomobillerden biri markete girdi #3

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