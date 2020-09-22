Çorum'da çarpışan otomobillerden biri markete girdi

Çorum'da çarpışan otomobillerden biri markete girdi

Başka bir araca çarpıp markete giren otomobil sürücüsü yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'ne bağlı Söğütlü Evler Caddesi'nde, Onur Ç.'nin kullandığı 43 FK 402 plakalı otomobil, Ümit G. idaresindeki 19 ABS 768 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Otomobil, yol kenarındaki marketin alüminyum çerçevelerini kırıp, içeriye daldı.

1 YARALI

Sürücü Onur Ç. yaralanırken, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Onur Ç., sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çolak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Onur Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Markette de maddi hasar oluşurken, kazı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'da çarpışan otomobillerden biri markete girdi