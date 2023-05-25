Çorum’da çelik döküm fabrikasında patlama: 2’si ağır 6 yaralı Çorum-Ankara kara yolunda bulunan çelik döküm fabrikasındaki içinde eriyik bronzun bulunduğu savurma kazanında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

DHA

Çorum- Ankara kara yolu, Ankara Yolu Bulvarı Yaydiğin Kavşağı yanında bulunan çelik döküm fabrikasında eriyik bronzun bulunduğu savurma kazanında patlama oldu.

Patlama sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 6 işçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

İşçilerin durumu ağır

Yaralı işçilerden Metin Temur ve İsmail Yıldız’ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Patlamanın ardından fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.