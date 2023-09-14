Çorum'da cenaze yolunda kaza: 10 yaralı

DHA
Samsun-İstanbul D-100 kara yolua, Çorum Osmancık ilçesi Akören köyü Hacıhasan mevkisinde Erzurum'dan Kocaeli’ye bir yakınlarının cenazesine gidenlerin bulunduğu Kuddüs Bayraktar yönetimindeki minibüs, sol arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
10 kişi yaralandı
Yol kenarındaki bariyerlere çarparak duran minibüste bulunan 1'i çocuk 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar minibüsten çıkarılarak ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)