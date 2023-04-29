Çorum'da çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı

AA
Çorum'da Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi İpek Taksi Kavşağı'nda iki grup arasında kavga çıktı.
Kavga sırasında Aytekin O. ile Ali Y., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldılar
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kavga anı kameralara yansıdı
Öte yandan, kavga anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.