Çorum'da çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı İki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

AA

Çorum'da Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi İpek Taksi Kavşağı'nda iki grup arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında Aytekin O. ile Ali Y., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldılar

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kavga anı kameralara yansıdı

Öte yandan, kavga anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.