Çorum'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

AA
Çorum'un Dodurga ilçesinde Mustafa G'ye ait samanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, Mustafa G'nin evi ile bitişikte bulunan İzzet T'nin evine de sıçradı.
İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını söndürdü
İlk müdahaleyi köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı yangın, Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın sırasında evin altındaki ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvan ise kurtarıldı.
2 ev kullanılamaz hale geldi
Yangında, 2 ev ile samanlık kullanılamaz hale geldi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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