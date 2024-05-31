Çorum'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
AA

Çorum'un Dodurga ilçesinde Mustafa G'ye ait samanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Mustafa G'nin evi ile bitişikte bulunan İzzet T'nin evine de sıçradı.

İhbar üzerine köye jandarma, ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını söndürdü

İlk müdahaleyi köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı yangın, Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sırasında evin altındaki ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvan ise kurtarıldı.

2 ev kullanılamaz hale geldi

Yangında, 2 ev ile samanlık kullanılamaz hale geldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)