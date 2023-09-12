Çorum'da çıkan yangında 2 ev ve 1 samanlık kül oldu Çorum'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında iki ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

AA Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Kunduzlu köyünde Yahya ve Sadık Kafadar'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine köye jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, yangının itfaiye ekiplerinin çabasıyla kontrol altına alındığını söyledi. Ekiplerin soğutma çalışmasına başladığını belirten Ünlü, yangın nedeniyle can kaybı yaşanmadığını kaydetti. 2 ev ve 1 samanlık kül oldu Kunduzlu köyünün muhtarı İbrahim Hamza ise yangında 2 ev ve 1 samanlığın yandığını bildirdi. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

Google News

Abone Ol