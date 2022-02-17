Çorum'da cinsel içerikli ürünlere el konuldu

Bir araca operasyon düzenleyen polis ekipleri, çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cinsel içerikli ürünlere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, bir şahsın il merkezinde kullanımı yasaklı olan sildenafil etken maddeli cinsel içerikli ilaç, krem ve sprey getirerek sattığını tespit etti.

ÜRÜNLERE EL KONULDU

Şüpheli şahıs ve aracında yapılan aramada 570 adet sildenafil etken maddeli hap, 5 adet cinsel içerikli damla, 9 adet cinsel içerikli sprey ve 10 adet cinsel içerikli krem ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Cinsel içerikli ürünlere el koyan polis ekipleri, şüpheli şahıs hakkında Türk ceza kanunun 5607 maddesi uyarınca adli işlem başlattı.



