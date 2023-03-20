Çorum'da dayı-yeğen tartışmasında kan aktı: 1 ölü Çorum'da 37 yaşındaki Rıza Sadıklı, birlikte hurda eşya topladığı dayısı Hüseyin S. tarafından iddiaya göre para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın ardından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti.

Çorum'da akraba arasında yaşanılan tartışma, silahlı tartışmaya dönüştü..

Çepni Mahallesi Çelik 3. Caddesinde bulunan Hurdacılar mevkisinde meydana gelen olayda Hüseyin S., iddiaya göre birlikte hurda topladığı yeğeni Rıza Sadıklı ile para konusunda anlaşmazlık yaşadı.

Yeğenine ateş etti

Tartışma sırasında Hüseyin S., belinden çıkardığı ruhsatsız tabanca ile yeğeni Rıza Sadıklı'ya ateş etti. Açılan ateş sonucu Sandıklı, göğsüne ve sağ bacağına isabet eden üç kurşunla ağır yaralandı.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Rıza Sadıklı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Dayı, tabanca ile yakalandı

Cinayet şüphelisi dayı Hüseyin S., polis ekipleri tarafından tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.