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    Çorum’da DEAŞ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

    Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği DEAŞ operasyonunda, 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
    • 28.10.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 15:42
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    Çorum’da DEAŞ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

    Terör örgütlerine karşı mücadele devam ediyor.

    DEAŞ terör örgütü içerisinde farklı zamanlarda, çatışma bölgelerinde faaliyetlerde bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu şüphelilerin il merkezinde ikamet ettikleri adreslere düzenlenen planlı operasyonda, 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

    Serbest kaldılar

    Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    İHA'nın haberine göre, Terörlü Mücadele ekiplerinin şafak vaktinde düzenlendiği operasyon, polis kamerasına böyle yansıdı.

    Çorum’da DEAŞ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı #1

    Çorum’da DEAŞ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı #2

    Çorum’da DEAŞ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı #3

    Çorum’da DEAŞ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı #4

    Çorum’da DEAŞ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı #5

    Çorum’da DEAŞ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı #6

    Çorum’da DEAŞ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı #7


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